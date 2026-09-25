In den USA, dem weltweit wichtigsten Anleihemarkt, war die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe auf bis zu 5,5016 Prozent geklettert. Damit lag sie auf dem höchsten Stand seit 2004. Die Verzinsung ‌zehnjähriger US-Anleihen erreichte mit 5,2251 Prozent ein 19-Jahres-Hoch. Während die Zinsen für kurzlaufende Anleihen die Zinserwartungen widerspiegeln, zeigen Papiere mit längerer Laufzeit die Bereitschaft der Investoren, die Staatsverschuldung langfristig zu finanzieren. Analysten verwiesen ​darauf, dass sich die psychologische «Schmerzgrenze» der Anleger bei US-Anleiherenditen von fünf auf ​sechs Prozent verschieben könnte.