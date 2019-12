Der Swiss Market Index (SMI) erreichte im Jahr 2019 eine Performance von fast 28 Prozent. Das ist der höchste Jahreszuwachs seit 2005. Unter den primären Aktienindizes weltweit rangiert der SMI aber "nur" auf Platz 14. Den grössten Zuwachs hatte die Börse in Griechenland mit 46 Prozent, der FTSE in England legte 30 Prozent zu, der S&P 500 in den USA stieg 28 Prozent.

Nicht erstaunlich deshalb, dass Aktien-Stories zu den meistgelesenen Artikeln bei cash.ch in diesem Jahr gehörten - aber nicht nur. Wir haben die populären Artikel für Sie nochmals zusammengetragen. Heute folgt Teil 1, am nächsten Montag Teil 2.

Die folgende Liste der besonders gut gelesenen cash-Artikel ist kein «»Best of» im Sinne der meistgelesenen oder meistgeklickten Stories. Denn viele sehr gut gelesene cash-Artikel sind aktuelle Bestandesaufnahmen an den Börsen. Solche Artikel haben eine beschränkte «Lebensdauer» und wurden nicht berücksichtigt.

Das ist der Schweizer Dividendenadel (Januar 2019)

Stetig steigende Dividendenzahlungen sind für viele Anleger ein wichtiges Kriterium bei der Aktienwahl. Doch in den Stand des Dividendenadels kommt nur, wer vier Kriterien möglichst gut erfüllt.

So kauft und verkauft man Aktien (Juni 2019)

Immer mehr Anleger wollen aber selber entscheiden, welche Aktien sie kaufen und verkaufen. Und sie wollen die Aufträge auch selber aufgeben. Wie geht man dabei vor?

Immobilienfinanzierung - "Der Zeitpunkt für eine Festhypothek ist völlig falsch" (Juli 2019)

Festhypothek oder Liborhypothek? Ein schwieriger Entscheid in zeiten von tiefen Zinsen. cash gab Ratschläge.

Diesen vier Aktien gehört die Zukunft (September 2019)

Abseits der Apples und Googles gibt es darin weniger bekannte Aktien, die für die Zukunft viel versprechen. cash stellte vier Titel vor.

Ist das Bankschliessfach günstiger als das Sparkonto? (Dezember 2019)

Was kostet es, das angesparte Vermögen statt auf einem Bankkonto lieber in einem Bankschliessfach zu horten? Vielleicht ein Gedankenspiel. Aber eines, das einem die Augen öffnet.