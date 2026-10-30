Neben der Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel verlangt der Verband eine wirtschaftsfreundlichere Verkehrspolitik und einen stärkeren Ausbau der Strasseninfrastruktur. Die Forderungen stellte der Verband anlässlich seiner ausserordentlichen Generalversammlung am Donnerstag. Die Schweizer Automobilwirtschaft stehe vor grossen wirtschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen, teilte der Verband am Freitag mit.