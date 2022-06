In einer internen Mail an Führungskräfte vom Donnerstag, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, schreibt Musk, er habe ein "superschlechtes Gefühl", was die Wirtschaftsentwicklung angehe. Der US-Elektroautobauer müsse deswegen seine Belegschaft um rund zehn Prozent reduzieren.

Überschrieben war die Mail mit "Einstellungsstopp". Tesla war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Erst am Mittwoch hatte Musk damit Schlagzeilen gemacht, dass er seiner Belegschaft Homeoffice untersagt hatte. "Wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass diese Person das Unternehmen verlassen hat", hiess es in dem Schreiben ohne freundliche Anrede mit der Betreffzeile "um superklar zu sein".

"Je höher Ihre Position ist, desto sichtbarer müssen Sie sein", schrieb Musk weiter. "Deshalb habe ich so oft in der Fabrik gelebt, damit die Mitarbeiter sehen konnten, wie ich an ihrer Seite arbeite. Hätte ich das nicht getan, wäre Tesla schon längst pleite."

Der Automobilabsatz in Europa sinkt seit zehn Monaten in Folge. Im April ist er im Jahresvergleich um 20 Prozent eingebrochen. Am stärksten betroffen war mit einem 31-Prozent-Rückgang Stellantis, die aus der Fusion von PSA Group und Fiat Chrysler hervorging und auch die Marke Opel im Portfolio hat.

(Reuters/Bloomberg)