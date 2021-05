Das operative Ergebnis des Konzerns verfünffachte sich zu Jahresbeginn auf 4,8 Milliarden Euro, wie die Wolfsburger am Donnerstag mitteilte. Vor Jahresfrist war das Ergebnis wegen des Corona-bedingten Stillstands großer Teile der Produktion um 80 Prozent auf rund 900 Millionen Euro eingebrochen. Die rasante Erholung vor allem in China sorgte dafür, dass die Auslieferungen um mehr als ein Fünftel auf rund 2,4 Millionen Fahrzeuge kletterten.

Den Ausblick für das Gesamtjahr hob der weltweit zweitgrößte Autokonzern daraufhin an. Statt, wie bisher prognostiziert, eine operative Rendite am oberen Ende der Spanne zwischen fünf und 6,5 Prozent werden nun bis zu sieben Prozent in Aussicht gestellt. "Wir sind mit viel Momentum ins Jahr gestartet und operativ stark unterwegs", sagte Konzernchef Herbert Diess. Die Elektro-Offensive nehme weiter Fahrt auf und bei der Transformation komme Volkswagen gut voran. "Im weiteren Jahresverlauf ist noch viel von uns zu erwarten." Der Mangel an Computerchips habe sich im Auftaktquartal noch nicht so stark ausgewirkt.

Im frühen Handel von Lang & Schwarz steigt die Aktie um 1,55 Prozent.

(Reuters)