Die Produktion solle zwischen 2024 und 2026 beginnen und die Produktionskapazität in den beiden Ländern um bis zu 40 GWh erhöhen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. 400 Milliarden Yen seien für die Werke von Toyota und die Fabriken eines Gemeinschaftsunternehmens mit Panasonic in der westjapanischen Stadt Himeji vorgesehen. Der Rest werde in die Toyota Battery Manufacturing in North Carolina investiert.

(Reuters)