"Wir haben immer gesagt, dass 15 Prozent Umsatzrendite ein ehrgeiziger Massstab sind", sagte Blume dem "Handelsblatt" laut Vorabbericht vom Mittwoch. In den vergangenen Jahren sei die Quote übertroffen worden. "In diesem Jahr sind die 15 Prozent durch die Corona-Effekte nicht möglich, das ist heute schon klar", ergänzte er. Porsche bleibe allerdings bei seinem Anspruch, das Renditeziel schnell wieder zu erreichen und habe dafür seine Kosten gesenkt. Nach einer Corona-bedingten Produktionsunterbrechung arbeiteten die Fabriken wieder mit Vollgas.

Porsche ist neben dem Premiumautobauer Audi die stärkste Gewinnquelle des Volkswagen-Konzerns. Die Autonachfrage ist wegen des Stillstands der Wirtschaft während der Pandemie eingebrochen.

(Reuters)