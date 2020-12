Die Wachablösung ist Teil einer langfristigen Planung, teilte Amag am Donnerstag mit. Diese habe seit Sommer 2018 die Verjüngung der ganzen Geschäftsleitung zum Ziel. Hannesbo bleibe bis April an Bord, um die Übergabe bestmöglich zu begleiten. Er habe bereits früher den Wunsch geäussert, bis spätestens Mitte 2021 sein Amt abzugeben. Ruhl ist seit September Finanzchef von Amag.

Der 58-jährige Hannesbo hatte seine Karriere bei der dänischen Reederei Mærsk als Schifffahrtskaufmann gestartet. Nach seinem Wechsel in die Autobranche stiess er 2007 zur Amag und steht der Gruppe nun seit fast zwölf Jahren vor. In dieser Zeit habe er das Unternehmen sehr erfolgreich geführt und weiterentwickelt, erklärte Amag. Über die Nachfolge Ruhls als Finanzchef werde man später informieren.

Die Amag ist Schweizer Generalimporteur der Volkswagen Konzern-Marken VW, Skoda, Audi und Seat und VW Nutzfahrzeuge. Amag hatte 2019, im 75. Jahr ihres Bestehens, mit einem konsolidierten Umsatz von 4,7 Milliarden Franken erreicht. Das war eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als 4,6 Milliarden Franken erzielt wurden. 2018 hatte Amag keine Umsatzsteigerung verbucht.

Die Marken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, und VW Nutzfahrzeuge konnten insgesamt 29,4 Prozent Marktanteil erreichen. Ziel von Amag ist es, einen Marktanteil von 30 Prozent zu erzielen. Amag hatte im Oktober 2018 den Hauptsitz nach Cham verlegt. In diesem Zusammenhang wurden grosse Teile der Mitarbeitenden von den Standorten Schinznach-Bad, Buchs ZH, Baden und Zürich an einem Ort und in einer neuen Arbeitswelt zusammengezogen.

Insgesamt arbeiten rund 6'600 Mitarbeitende in der Amag Gruppe.

(cash/SDA)