"Niemand sollte sein Leben oder das Leben anderer riskieren, um die Leistungsfähigkeit von Fahrzeugtechnologien zu testen", warnte die National Highway Traffic Safety Administration in Reaktion auf jüngste Tweets von Tesla-Besitzern, die zeigen, wie zum Test des sogenannten Full Self Driving-Modus offenbar ein Kind herangezogen wurde.

"Konsumenten sollten niemals versuchen, ihre eigenen Testszenarien zu erstellen oder reale Personen, insbesondere Kinder, zu verwenden, um die Leistung von Fahrzeugtechnologie zu testen", so die Behörde. Sie selbst verwende dazu kontrollierte Verfahren.

Die Tweets enthalten ein 10-minütiges Video, das den Innenraum eines Tesla-Fahrzeugs zeigt, das in einer Wohnstrasse geparkt ist, während der Insasse den Selbstfahrmodus testet. An einer Stelle ist ein Kind zu sehen, das auf der Strasse steht, während sich das Fahrzeug langsam in Bewegung setzt und dann zum Stillstand kommt, bevor es das Kind erreicht.

Ebenfalls in diesem Monat ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie ein Tesla-Fahrzeug über kindergrosse Schaufensterpuppen fuhr. Tesla reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Our new safety test of @ElonMusk’s Full Self-Driving Teslas discovered that they will indiscriminately mow down children.

Today @RealDawnProject launches a nationwide TV ad campaign demanding @NHTSAgov ban Full Self-Driving until @ElonMusk proves it won’t mow down children. pic.twitter.com/i5Jtb38GjH

— Dan O'Dowd (@RealDanODowd) August 9, 2022