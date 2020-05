Das "hocheffiziente" Elektroauto wird das erste Projekt sein, das von einer vom neuen Audi-Chef Markus Duesmann ins Leben gerufenen Engineering Task Force entwickelt wurde, die die Konzeption neuer Fahrzeuge beschleunigen soll. Das geht aus einer Mitteilung der Volkswagen-Tochter Audi Division hervor.

Die neue Task Force "Artemis" wird vom ehemaligen Apple-Manager Alexander Hitzinger geleitet, der innerhalb der VW-Gruppe derzeit für das Thema Autonomes Fahren verantwortlich ist. Audi zufolge könnte das Team eine Blaupause für das Vorgehen

im gesamten VW-Konzern sein, um Entwicklungsprojekte agiler zu gestalten. Der VW-Konzern plant, 75 reine Elektroautos bis 2029 auf den Markt zu bringen.

Aktuell bietet Audi neben diversen Plug-in-Hybriden das Elektro-SUV e-tron sowie dessen Coupé-Derivat e-tron Sportback an. Audi will bis 2024 etwa 12 Milliarden Euro in seine Elektrifizierung investieren.

(Bloomberg/cash)