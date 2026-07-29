Der Autozulieferer hat im ersten Halbjahr 2026 insbesondere mit einer höheren operativen Leistung als von Analysten erwartet überrascht. Ausserdem wurde die Prognose für die Ebit-Marge und den freien Cashflow erhöht. Autoneum gewinnen im frühen Handel um 7,8 Prozent auf 125,20 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) tendiert derweil 0,33 Prozent im Plus. Im bisherigen Jahresverlauf hatten die Papiere von Autoneum allerdings rund 31 Prozent eingebüsst (Stand: Dienstagabend), belastet durch die negative Stimmung in der Autoindustrie, insbesondere in Europa.