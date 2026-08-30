Herr Spoelder, wie haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Eelco Spoeler: Mein erstes «richtiges» Geld habe ich direkt nach meinem Studium verdient. Damals trat ich meine erste Stelle als Einkäufer bei Philips Car Systems in Deutschland an.
Was haben Sie damit gemacht?
Erstmal habe ich das Geld zur Seite gelegt. Denn zu Beginn konnte ich mir kein Auto leisten und bin deshalb – typisch der Holländer – jeden Tag mit dem Velo zur Arbeit gefahren. Nach einigen Monaten konnte ich mir schliesslich von meinem Ersparten einen gebrauchten Audi 80 kaufen.
Wofür geben Sie heute Geld aus?
In erster Linie für meine Familie und für das Hobby meiner Tochter, das Reiten. Das ist für mich vor allem eine Investition in ihre Entwicklung und in das, was ihr wichtig ist. Finanziell ist es aber eine eigene Kategorie.
Wofür geben Sie gerne Geld aus?
Für gutes Essen. Hochwertige Lebensmittel und gemeinsame Mahlzeiten haben für mich und meine Familie einen hohen Stellenwert. Die gemeinsame Zeit und der Austausch sind echte Lebensqualität. Darauf lege ich grossen Wert.
Geben Sie auch mal unvernünftig Geld aus?
Eher selten. Meine Haltung zum Geld ist über die Jahre ziemlich konstant geblieben. Wenn man, wie ich, mit wenig anfängt, entwickelt man automatisch ein gewisses Bewusstsein dafür, was wirklich zählt und was nicht.
Wofür geben Sie ungern Geld aus?
Für alle Dinge, die keinen echten Mehrwert oder Nutzen stiften.
Was bedeutet Ihnen Geld?
Geld bedeutet für mich vor allem Freiheit und Flexibilität – beides ist heute wichtiger denn je. Gleichzeitig ist es «nur» Geld. Es erleichtert vieles, macht aber für sich alleine nicht glücklich.
Bargeld oder Karte?
Im Alltag und vor allem auf Reisen bevorzuge ich ganz klar die Karte. Es ist einfacher, schneller und passt besser zu meinem Lebensstil.
Investieren Sie?
Ja, aber eher konservativ. Sicherheit geht vor. Wer sich alles selbst erarbeitet hat, geht im Leben bewusster mit Risiken um.