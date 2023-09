Die Anzahl der so platzierten Angebotsaktien werde am oder um den 28. September 2023 vor Handelsbeginn der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Die beiden grössten Aktionäre von Autoneum, Artemis Beteiligungen I AG und PCS Holding AG, hätten im Rahmen des Bezugsrechtsangebots Aktien im Verhältnis ihrer bestehenden Beteiligungsquoten gezeichnet, schreibt Autoneum weiter.