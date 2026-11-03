Die Axa rät Autofahrern deshalb, beschädigte Teile möglichst reparieren statt ersetzen zu lassen. So koste die Reparatur einer Windschutzscheibe rund 300 Franken und damit deutlich weniger als ein Austausch. Auch geprüfte Ersatzteile unabhängiger Hersteller könnten Kosten sparen, ohne Abstriche bei Sicherheit und Qualität zu machen, hiess es vom Versicherer.