Die Quartalszahlen des Reisedetailhändlers Avolta sind bei den Analysten gut angekommen. Vor allem das stärker als erwartete Umsatzwachstum und die robuste Cashflow-Entwicklung sorgen für Zuversicht. Bei der Profitabilität sehen die Experten allerdings weiterhin Verbesserungspotenzial. Bis um 9.20 Uhr gewinnen die Titel in einem festeren Gesamtmarkt 4,7 Prozent auf 47,22 Franken. Im bisherigen Jahresverlauf hatten die Aktien allerdings gut 4 Prozent verloren.
Besonders positiv werten die Analysten, dass Avolta das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal auf 4,6 Prozent beschleunigen konnte (Q2: 2,9 Prozent). Damit übertraf der Konzern die Markterwartungen deutlich.
Trotz schwächerer Passagierzahlen in den USA und der anhaltenden Belastungen durch den Iran-Krieg habe sich das Geschäft bemerkenswert widerstandsfähig gezeigt, betonen etwa die Experten von RBC. Dazu hätten unter anderem höhere Ausgaben der Reisenden beigetragen.
Auch die Cashflow-Entwicklung wird von den Analysten positiv hervorgehoben. Der freie Eigenkapital-Cashflow lag mit 294 Millionen Franken über den Erwartungen. Darin sehen die Experten einen Hinweis darauf, dass die Massnahmen zur Verbesserung der Mittelzuflüsse zunehmend Wirkung zeigen. Zudem habe sich der Margendruck gegenüber dem Vorquartal abgeschwächt.
Allerdings bleibt die Profitabilität ein Schwachpunkt. Die bereinigte EBITDA-Marge lag weiterhin unter dem Vorjahr. Belastend wirken nach wie vor der Iran-Krieg sowie die Anlaufkosten an den Flughäfen Shanghai-Pudong und New York JFK. Octavian sieht eine nachhaltige Erholung der Margen denn auch als entscheidende Voraussetzung für eine positivere Einschätzung der Aktie.
Mit Blick nach vorne stimmt das vorläufige organische Wachstum von rund 4 Prozent im Oktober die Experten zuversichtlich. Allerdings rechnen mehrere Analysten damit, dass Avolta seine jährlichen Wachstums- und Margenambitionen 2026 trotz der Bestätigung der Mittelfristziele nicht erreichen wird. Die UBS verweist zudem darauf, dass die Markterwartungen für das Schlussquartal eine deutliche Ergebnisverbesserung voraussetzen.
(AWP)