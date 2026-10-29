Die Quartalszahlen des Reisedetailhändlers Avolta sind bei den Analysten gut angekommen. Vor allem das stärker als erwartete Umsatzwachstum und die robuste Cashflow-Entwicklung sorgen für Zuversicht. Bei der Profitabilität sehen die Experten allerdings weiterhin Verbesserungspotenzial. Bis um 9.20 Uhr gewinnen die Titel in einem festeren Gesamtmarkt 4,7 Prozent auf 47,22 Franken. Im bisherigen Jahresverlauf hatten die Aktien allerdings gut 4 Prozent verloren.