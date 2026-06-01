Wer der Verkäufer des Pakets ist, wird im Artikel nicht genannt. Avolta hat derzeit vier Aktionäre, die mit einem Anteil von über 5 Prozent eingetragen sind. Konkret sind es die ehemaligen Autogrillbesitzer (Edizione via Schema Beta), das Private-Equity-Haus Advent International, eine Gruppe um Richemont sowie Helikon Investments Limited.