Der bereinigte Umsatz (Core-Umsatz) stieg um 5,4 Prozent auf 4,0 Milliarden Franken, wie Avolta am Donnerstag mitteilte. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, betrug das Wachstum 4,6 Prozent, nachdem es im ersten Quartal 4,7 Prozent und im zweiten 2,9 Prozent betragen hatte.
Die Core-EBITDA-Marge lag im dritten Quartal bei 11,6 Prozent und damit rund 40 Basispunkte unter dem Vorjahreswert. Im zweiten Quartal hatte der Rückstand noch 60 Basispunkte betragen. Der Equity Free Cashflow stieg um 2,4 Prozent auf 294 Millionen Franken.
Mit den vorgelegten Zahlen hat Avolta die Erwartungen der Analysten beim Umsatz, beim organischen Wachstum und beim Cashflow übertroffen. Bei der EBITDA-Marge wurden die Prognosen getroffen.
Im Oktober lag das organische Wachstum nach vorläufigen Zahlen bei rund 4 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Avolta auf Basis der aktuellen Wechselkurse mit einem negativen Währungseinfluss von rund 2 Prozent auf den ausgewiesenen Umsatz.
Bis 2027 strebt der Konzern weiterhin ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent an. Die bereinigte EBITDA-Marge soll im selben Zeitraum jährlich um 20 bis 40 Basispunkte verbessert werden.
(AWP)