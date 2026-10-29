Der bereinigte Umsatz (Core-Umsatz) stieg um 5,4 Prozent auf 4,0 Milliarden Franken, wie Avolta am Donnerstag mitteilte. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, betrug das Wachstum 4,6 Prozent, nachdem es im ersten Quartal 4,7 Prozent und im zweiten 2,9 Prozent betragen hatte.