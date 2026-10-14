Der Vertrag beinhaltet vier Flughäfen in Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos und den Bajío International Airport. Einerseits habe man die Verträge für die bestehenden Geschäfte von Avolta verlängert. Andererseits kämen durch den Ausbau von Terminals mindestens drei weitere Zollfrei-Läden hinzu, hiess es.