Die Kosten würden damit über drei Millionen Franken betragen, berichtete der «Blick» online am Montag unter Berufung auf Angaben des Versicherers. Dauere der Krieg länger oder breite sich der Konflikt aus, könnten die Kosten für die Axa weiter steigen, hiess es. Beglichen wurden bis jetzt Schadensfälle in Höhe von rund einer Million Franken.