Weiterhin hohe Investitionen

Für die Jahre 2027 bis 2031 veranschlagt Bachem Investitionen in Höhe von 25 bis 30 Prozent des Umsatzes, wobei der Grossteil der Mittel in den ersten Jahren des Planungszeitraums fliessen soll. Die Mittel sollen insbesondere in den Ausbau der Schweizer Standorte Bubendorf und Sisslerfeld sowie in die Kapazitätserweiterung in den USA fliessen.