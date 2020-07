Das in Toronto ansässige Unternehmen arbeitet mit einem Berater an einem möglichen Gebot für Aryzta, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Das Unternehmen stösst auch bei potenziellen Private-Equity-Bietern auf Interesse, darunter Apollo Global Management und Cerberus Capital Management, hieß es weiter.

Der Aktienkurs von Aryzta stieg am Freitagmorgen in der Spitze um 10 Prozent, nachdem die Titel in diesem Jahr fast die Hälfte von ihrem Wert eingebüßt hatten.

Die Interessenten könnten sich immer noch gegen formelle Offerten entscheiden, und die Überlegungen könnten nicht zu einer Transaktion führen, sagten die Personen. Vertreter von Apollo, Aryzta und Cerberus lehnten eine Stellungnahme ab. Mehrere Anrufe im Büro von George Weston in Toronto wurden nicht beantwortet.

Aryzta, bekannt als Lieferant von McDonald’s-Brötchen und Hersteller von Otis Spunkmeyer-Cookies, hat einen Marktwert von rund 560 Millionen Schweizer Franken. Eine Gruppe von verärgerten Aktionären, angeführt von dem aktivistischem Schweizer Investor Veraison Capital und Cobas Asset Management, hält mehr als 20 Prozent am Unternehmen.

