Händler verweisen auf einen Bericht der Online-Plattform "The Market", wonach das Family Office der Industriellenfamilie Jacobs bei dem Backwarenhersteller eingestiegen ist.

Die Aryzta-Aktien klettern um 15.30 Uhr um 7,2 Prozent auf 0.9035 Franken. Bei 0.925 Franken erreichte der Kurs kurzzeitig den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Derweil notiert der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,1 Prozent schwächer.

Die Jacobs Holding sei mit einem Anteil von knapp unter 3 Prozent bei Aryzta eingestiegen, heisst es in einem heute auf "The Market" veröffentlichten Bericht. Man habe aus zuverlässigen Quellen erfahren, dass die Beteiligungsgesellschaft Veraison einen Teil ihres Aryzta-Aktienpakets im Dezember an die Jacobs Holding verkauft habe, heisst es dort. Die Beteiligungsgesellschaft soll zudem interessiert sein, ihren Anteil am Backwarenhersteller kräftig auszubauen.

Chancen für Turnaround steigen

Mit dem Einstieg der Jacobs Holding stiegen die Chancen für einen Turnaround des angeschlagenen Unternehmens, heisst es am Markt. Dies habe Signalwirkung für andere Investoren. Unter anderem könnten sich Leerverkäufer gezwungen sehen, ihre Baissepositionen glattzustellen.

Die von Klaus J. Jacobs gegründete Beteiligungsgesellschaft, die unter anderem für die Jacobs Stiftung gut 40 Prozent am Kakao- und Schokoladeproduzenten Barry Callebaut hält, investiert vor allem in marktführende und nicht zyklische Unternehmen.

(AWP)