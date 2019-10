Der 43-Prozent-Anteil geht für 156 Millionen Euro an die Invest Group Zouari, wie Aryzta am Freitag mitteilte. Die Transaktion müsse noch von den Behörden genehmigt werden und in Frankreich ein Betriebsrats-Konsultationsverfahren durchlaufen. Aryzta rechne bis zum Jahresende mit dem Vollzug des Deals. Damit hätte die Firma rund 85 Prozent ihres Programms zur Trennung von Geschäftsbereichen abgeschlossen.

(Reuters)