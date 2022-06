C & C Finanz mit angeblichem Sitz in Hamburg habe unaufgefordert telefonischen Kontakt zu Verbrauchern aufgenommen, um ihnen angebliche vorbörsliche Aktien der Porsche AG zu offerieren, meldete die BaFin am Freitag. Das sei unrechtmäßig. Die Aktien stammten weder von Volkswagen noch von Tochtergesellschaften. Die BaFin erklärte, diese Aktien würden nach Zahlung durch die Käufer nicht geliefert und die Anbieter seien nicht mehr erreichbar.

Volkswagen hatte mehrfach bekräftigt, einen möglichen Börsengang der Tochter Porsche AG im vierten Quartal 2022 zu prüfen. Mehr ist allerdings noch nicht passiert. Die Bonner Behörde wies darauf hin, ein erforderliches Wertpapierprospekt für die genannte Aktie liege nicht vor.

In jüngster Zeit hätten sich die Meldungen von Betrugsversuchen, bei denen Aktien bekannter Gesellschaften zur Zeichnung angeboten werden, gehäuft.

(Reuters)