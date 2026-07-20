Die schwäbische Softwarefirma Teamviewer ⁠muss wegen eines Verstosses gegen die Ad-hoc-Vorschriften eine Geldbusse von 240'000 Euro zahlen. ‌Die Finanzmarktaufseher der BaFin kamen zu dem ‌Schluss, dass der Anbieter von Fernsteuerungs- ​und Fernwartungs-Software einen Cyber-Angriff vor gut zwei Jahren den Investoren unverzüglich in einer Ad-hoc-Mitteilung hätte mitteilen müssen. Das sei ein Verstoss gegen die Marktmissbrauchsverordnung (MAR). Teamviewer hatte den Angriff zunächst nur auf der Homepage ‌in einer Mitteilung an die Kunden veröffentlicht. Die Attacke hatte die Aktie zeitweise um zehn Prozent gedrückt.