Noch vergangene Woche sah alles danach aus, als würde der digitale Ausfuhrschein bereits dieses Jahr flächendeckend eingeführt. Der deutsche Zoll kündigte an, das Verfahren noch 2026 in den Regelbetrieb überführen zu wollen. Die 50-Euro-Grenze wäre damit Geschichte. Nun also der Dämpfer: Die Politik hält vorerst an der bisherigen Regelung fest. Für Einkaufstouristen könnte die mühsame Bagatellgrenze damit noch bis Ende 2028 zum Alltag gehören. Immerhin: Sollte der digitale Ausfuhrschein früher flächendeckend eingeführt werden, fällt laut Blick-Informationen auch die 50-Euro-Grenze vorzeitig.