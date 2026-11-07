Der Knackpunkt ist der digitale Ausfuhrschein. Erst wenn dieser fix eingeführt wird, fällt die Bagatellgrenze. Mit einer App können Schweizer Einkaufstouristen ihre Kassenzettel digital speichern. Die Ausreise wird automatisch erfasst. Die Mehrwertsteuer gibt es je nach Händler per Überweisung oder beim nächsten Einkauf zurück. Erste Geschäfte testen das neue Verfahren seit Juni bereits im Rahmen des Pilotbetriebs. Darunter sind 25 Lidl-Filialen sowie die Modegeschäfte G-Star, Humanic und Sportscheck.