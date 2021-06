Die RAG Stiftung offeriert im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 4,5 Millionen Stadler-Aktien.

Wie eine an der Transaktion beteiligte Bank am Montagabend mitteilte, will die Stiftung mit dem Schritt rund 190 Millionen Franken einnehmen. Die 4,5 Millionen Aktien entsprächen 4,5 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals.

Die RAG-Stiftung hatte bereits vor rund einem Jahr mit dem Verkauf von 5 Millionen Aktien ihren Anteil an Stadler auf 4,5 Prozent halbiert. Die Stiftung brauche Liquidität für eine andere Transaktion, hiess es seinerzeit.

CEO und VR-Präsident Peter Spuhler ist mit 41,5 Prozent grösster Aktionär an Stadler Rail.

(AWP/cash)