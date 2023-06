2,9 Milliarden Franken geboten

Mit 18,50 Franken pro Aktie sei das vorgeschlagene Angebot finanziell attraktiv und für alle Stakeholder vorteilhaft. Der Preis entspreche einer Prämie von 33 Prozent auf den Schlusskurs am 31. Mai 2023 (dem Datum der Einreichung der Offerte an den Verwaltungsrat) und von 38 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs der letzten 60 Tage. Das Angebot bewertet SoftwareOne damit mit gut 2,9 Milliarden Franken. Am Vortag schlossen die Aktien mit 15,17 Franken.