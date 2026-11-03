In den ersten neun Monaten 2026 überstieg der Konzernumsatz mit 1,1 Milliarden Euro erstmals die Milliardengrenze. Der Motorradkonzern verkaufte in diesem Zeitraum weltweit 228'067 Einheiten der Marken KTM, Husqvarna und Gasgas, einschliesslich der in Indien abgesetzten Fahrzeuge. Weltweit seien die Motorradbestände innerhalb der Gruppe sowie bei Händlern und Importeuren nach der Bestandsreduktion der Vorjahre nun auf einem stabilen Niveau, hiess es.