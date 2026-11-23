Die Privatbank Julius Bär hat in den ersten zehn Monaten 2026 von einer günstigen Marktentwicklung ‌profitiert. Die Schweizer Privatbank Julius Bär hat in den ersten zehn Monaten 2026 von einer günstigen Marktentwicklung ‌profitiert. ⁠Die verwalteten Vermögen stiegen per Ende Oktober auf den Rekordwert von ⁠553 Milliarden Franken, wie das Zürcher Institut am Montag mitteilte. Gemessen am Stand ‌zum Jahresbeginn entspreche dies einem Plus ‌von sechs Prozent. Zum Wachstum hätten ​auch die Aufwertung des Dollars zum Schweizer Franken sowie Netto-Neugeldzuflüsse von 8,5 Milliarden Franken beigetragen. Auf das Jahr hochgerechnet erreichte die Netto-Neugeldrate 2,0 Prozent. Damit verfehlte Bär die Analystenerwartungen. Den Rückgang im ‌Vergleich zu den 2,8 Prozent der Vorjahresperiode begründete Bär mit dem fortgesetzten Risikoabbau.