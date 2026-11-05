Die britische Notenbank erhöht erstmals seit drei Jahren die Zinsen und bietet damit der hohen Inflation Paroli. ⁠Die Bank of England (BoE) hob den Leitzins am Donnerstag um einen Viertelpunkt auf 4,00 Prozent an. Von Reuters befragte Experten hatten ‌damit gerechnet. Die Währungshüterin Catherine Mann stimmte sogar für einen noch grösseren ‌Schritt von einem halben Prozentpunkt. Die von hohen ​Energiepreisen getriebene Teuerung ist auf 3,5 Prozent gestiegen und hat die Notenbank in Zugzwang gebracht. Der Zinsschritt sollte nicht zwangsläufig als erster einer Serie angesehen werden, erklärte Notenbankchef Andrew Bailey und fügte hinzu: «Doch solange der Konflikt im Nahen Osten nicht beigelegt ist, dürfte es sich wohl auch nicht um die ‌letzte Erhöhung handeln.»