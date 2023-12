Die Bank of England (BoE) beschloss am Donnerstag, den Leitzins bei 5,25 Prozent zu belassen. Die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses (MPC) hatten nach 14 Zinsschritten in Folge im September die Füsse erstmals stillgehalten und auch im November pausiert. Die aktuelle Entscheidung war intern erneut umstritten: Der Beschluss fiel mit sechs zu drei Stimmen. Drei Mitglieder stimmten wie bereits im November für eine Erhöhung. Die BoE versetzte zugleich Zinssenkungfantasien einen Dämpfer: Die Geldpolitik müsse wahrscheinlich für geraume Zeit straff bleiben, so die Botschaft der Währungshüter an die Finanzmärkte.