Sie beschloss am Donnerstag, das bisherige geldpolitische Niveau von 5,25 Prozent beizubehalten. Es ist die erste Pause nach 14 Zinsschritten in Folge. Der Preisauftrieb in Grossbritannien hat sich zuletzt überraschend abgeschwächt. Mit 6,2 Prozent ist die Teuerungsrate jedoch noch immer eine der höchsten in Westeuropa.