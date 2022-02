Die Abteilung, die bisher als Global Family Office firmierte, wird im April in einen neu gegründeten, grösseren Geschäftsbereich überführt, der auch die Handels-, Kredit-, Prime-Brokerage- und Private-Markets-Aktivitäten der Bank umfassen wird. Der Bereich wird Global Family and Institutional Wealth heissen und von George Athanasopoulos geleitet werden, heisst es in einem Memo an die Mitarbeiter.

Das Memo wurde am Montag von den Iqbal Khan und Tom Naratil, Co-Chefs der Wealth-Sparte der Bank, und Rob Karofsky, Chef der Investmentbank, verschickt. Der Inhalt des Schreibens wurde von einem UBS-Sprecher bestätigt.

Athanasopoulos wird die neue Aufgabe zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion als Co-Leiter des Bereichs Global Markets in der Investmentbank übernehmen, aber an Khan, Naratil und Karofsky berichten. Joe Stadler, der zuvor das Global Family Office leitete, wird Executive Vice Chair in der Wealth-Sparte und arbeitet dort direkt mit Khan zusammen.

(Bloomberg)