Die Aktien der Credit Suisse (CS) fallen im frühen Handel am Montag bis 2,2 Prozent auf 6,06 Franken. Damit werden auch die 6,096 Franken unterschritten, welche die Aktie laut Bloomberg-Daten im Intraday-Handel am 12. Mai 1989 erreicht hatte.

Am Mittwochnachmittag hatte die Aktie des CS den Wert von 7 Franken überschritten, als das Portal "Inside Paradeplatz" von angeblichen bevorstehenden Übernahmeplänen des US-Finanzriesen State Street an der Credit Suisse berichtet hatte. Am Donnerstag dann hatte State Street solche angeblichen Pläne dementiert.

Seither ist die Aktie wieder in den Sinkflug übergegangen. In diesem Jahr hat die Credit Suisse an der Börse 30 Prozent verloren. Seit März letzten Jahres hat sich der Kurs unter dem Eindruck der Greensill- und Archegos-Debakel gar halbiert. Am Mittwoch hatte die Aktie zudem eine Verlustwarnung für das zweite Quartal herausgegeben.

Mitte 2007, vor dem Ausbruch der Finanzkrise, notierten die Aktien der Credit Suisse in der Spitze 96 Franken. Anfang 2008 notierten sie noch bei 19 Franken.

(cash)