Die Grossbank Credit Suisse kommt nicht zur Ruhe. Laut "SonntagsZeitung" verdichten sich die Hinweise, dass es nach der Spy-Gate-Affäre um den Chef der Vermögensverwaltung, Iqbal Khan, zu zwei weiteren Observierungsfällen gekommen ist. Khan wechselte vergangenes Jahr von seinem Top-Posten bei der CS zur Konkurrentin UBS.

Eine der Überwachungen soll in den USA stattgefunden haben, die andere in Asien. Sie hätten sich nicht gegen Mitglieder der Geschäftsleitung der Bank gerichtet. Laut "SonntagsBlick" dürfte der Einblick in allfällige weitere Geheimdienstaktionen bei der CS künftig verwehrt bleiben.

Das Zwangsmassnahmengericht Meilen habe Mitte Juli verfügt, dass beschlagnahmte Gegenstände von der Staatsanwaltschaft nicht ausgewertet werden dürfen. Dabei gehe es um Computer, Laptops, Kameras und Handys, die bei einem verstorbenen Sicherheitsexperten beschlagnahmt worden seien.

(SDA/cash)