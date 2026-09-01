Konkret werde die Herausforderung in der Skala von 1 (tief) bis 10 (hoch) im Schnitt mit 8,81 bewertet. Dies ist gegenüber dem Vorjahr, als es im Schnitt 8,11 waren, ein deutlicher Anstieg. Ein Wert von über 8 hat die Sorgenkategorie erst zum dritten Mal überhaupt, in früheren Jahren waren teilweise auch Werte unter 7 gesehen worden.