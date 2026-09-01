Die Sorge «Verschärfte Regulierung» werde so hoch bewertet wie nie in den vergangenen zehn Jahren, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das geht aus einer Umfrage des Portals schweizeraktien.net hervor, welche am Dienstag an der Konferenz «Branchentalk Banken» in Bern vorgestellt wurde.
Konkret werde die Herausforderung in der Skala von 1 (tief) bis 10 (hoch) im Schnitt mit 8,81 bewertet. Dies ist gegenüber dem Vorjahr, als es im Schnitt 8,11 waren, ein deutlicher Anstieg. Ein Wert von über 8 hat die Sorgenkategorie erst zum dritten Mal überhaupt, in früheren Jahren waren teilweise auch Werte unter 7 gesehen worden.
Aktuell ist die Aufsicht neben «Datensicherheit» und «IT-Kosten» eine der drei Hauptsorgen der Banken. Als deutlich weniger schlimm werden andere Herausforderungen, etwa die niedrige Zinsmarge oder die Wettbewerbsintensität, beurteilt.
Ganz generell zeigen sich die Banken aber mit ihrer aktuellen Lage zufrieden. Für die Zukunft geben sie sich aber tendenziell skeptisch.
In der Umfrage nahmen 31 CEOs von Regional- und Kantonalbanken teil.
(AWP)