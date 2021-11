Ein ehemaliger Manager der US-Investmentbank Morgan Stanley wird neuer Verwaltungsratspräsident der UBS. Die grösste Schweizer Bank schlug nach einer monatelangen Suche am Samstag überraschend Colm Kelleher als Nachfolger von Axel Weber vor. Lukas Gähwiler soll Vizepräsident des Gremiums werden, wie die Bank am Samstag mitteilte.

Mit Colm Kelleher, Absolvent der britischen Elite-Universität Oxford, werde jemand nomininert, der die weltweite Bankenbranche sehr gut verstehe, sagte Weber. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen guten Beziehungen passe er sehr gut zur UBS. Kelleher muss von den UBS-Aktionären auf der Generalversammlung vom 6. April 2022 noch gewählt werden.

Der Ire hatte mehr als 25 Jahre für Morgan Stanley gearbeitet, bevor er 2019 seinen Hut nahm. Während der Finanzkrise war der Investmentbanker Finanzchef des Instituts. Medienberichten zufolge war er zwischenzeitlich auch ein Kandidat für die Nachfolge von Konzernchef James Gorman. Zuletzt verantwortete Kelleher unter anderem das Vermögensverwaltungsgeschäft. Das Mandat ist üppig bezahlt: Weber, der seinen Posten nach zehn Jahren abgibt, kam zuletzt auf 5,2 Millionen Franken Gehalt.

Kelleher übernimmt eine Bank in guter Verfassung. Im dritten Quartal 2021 fuhr die UBS einen Gewinn von 2,3 Milliarden Dollar ein. Damit schaffte der Weltmarktführer in der Vermögensverwaltung für Millionäre und Milliardäre den höchsten Quartalsgewinn seit 2015. Die Rendite auf dem harten Kernkapital lag bei 20,8 Prozent und übertraf damit das selbst gesteckte Ziel von zwölf bis 15 Prozent deutlich. Am 1. Februar 2022 will sich Konzernchef Ralph Hamers zur Strategie und zu den Finanzzielen äussern. Der ehemalige Chef der vor allem auf Kleinkunden ausgerichteten ING hatte vor einem Jahr das Steuer bei der UBS übernommen.

