Der gebürtige Ire Colm Kelleher, 64, trifft sich am Wochenende laut gut informierten Kreisen in Zürich mit dem UBS-Verwaltugsrat. Es könnte bald offiziell bekannt gegeben werden, dass er die Nachfolge von Axel Weber antritt.

Der Banker, der einst als potenzieller Nachfolger von Morgan-Stanley-CEO James Gorman galt, wird dabei helfen, ein Unternehmen zu steuern, das sein Vermögensverwaltungsgeschäft in Asien stärken und durch mehr digitale Angebote mehr Effizienz anstrebt. Gleichzeitig muss er UBS durch einen kostspieligen Prozess in Frankreich führen, wo die UBS eine hohe Geldstrafe anficht, weil sie Kunden bei der Steuerhinterziehung geholfen haben soll.

Weber hatte im Mai zwar vorgeschlagen, dass die Bank erwägen sollte, nach seinem Ausscheiden eine Präsientin zu ernennen, da die Bank versucht, den Mangel an Geschlechtervielfalt im Vorstand zu beheben. Weber, der zusammen mit CEO Ralph Hamers selbst in den Suchprozess um die Nachfolge involviert ist, will nach rund einem Jahrzehnt Amtszeit zurücktreten. Die Suche nach seinem Nachfolger begann Anfang des Jahres.

Kelleher zog sich Mitte 2019 von Morgan Stanley zurück, blieb jedoch als Senior Advisor weiter. Er kam 1989 zu dem in New York ansässigen Unternehmen im Bereich Fixed Income Sales, bevor er die Verantwortung für die Investmentbank und den Handelsbetrieb von Morgan Stanley übernahm. Nachdem er 2016 das Retail Brokerage übernommen hatte, war er für die beiden grössten Geschäfte des Unternehmens verantwortlich.

Als einer von neun Geschwistern, die in der irischen Grafschaft Cork aufgewachsen und Absolvent der Oxford University sind, hat er Erfahrung im Krisenmanagement. Er war während der Finanzkrise 2008 als Finanzchef tätig und führte sogar Geschäfte nach einer Rückenverletzung bei einem Autounfall. Er half der Investmentbank von Morgan Stanley, das Vertrauen der Kunden wiederherzustellen, nachdem Hedgefonds während des Crashs Geld abgezogen hatten. Er reduzierte umfangreiche festverzinsliche Handelspositionen, als Morgan Stanley versuchte, seinen Erfolg im elektronischen Aktienhandel nachzuahmen.

Kellehers Wettbewerbsgeist manifestierte sich oft in den Kämpfen des Unternehmens mit Goldman Sachs. In Kommentaren auf einer Konferenz, die 2013 von der Konkurrenzfirma veranstaltet wurde, sprach Kelleher über das "Vergnügen", das er an Goldman an den Einnahmen aus dem Aktienhandel hatte, und sagte auch: Morgan Stanley holte Goldman in Bezug auf Beratungshonorare ein, weil "wir netter sind".

