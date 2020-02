"Der Verwaltungsrat der Credit Suisse Group hat einstimmig den Rücktritt von Tidjane Thiam angenommen", schreibt die Credit Suisse in einer Mitteilung. Er werde die Bank nach der Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2019 verlassen.

Die CS-Führung war in den vergangenen Monaten rund um die Beschattung verschiedener ehemaliger Manager – so etwa Iqbal Khan – in die Kritik geraten. Insidern zufolge war es im Nachgang dazu zu einer Auseinandersetzung zwischen Thiam und Verwaltungsratspräsident Urs Rohner gekommen.

Die Aktie der Credit Suisse fällt im vorbörslichen Handel um 0,9 Prozent. Der Leitindex SMi ist unverändert.

"Ich bin mit dem Verwaltungsrat übereingekommen, dass ich die Bank verlassen werde", wird Tidjane Thiam in der Mitteilung zitiert. Er habe keinerlei Kenntnisse von der Beschattung zweier ehemaliger Kollegen gehabt. "Zweifellos hat dies der Credit Suisse geschadet und zu Verunsicherung und Leid geführt. Ich bedauere das Vorgefallene und es hätte nie passieren dürfen", so Thiam.

Der neue CEO Thomas Gottstein, Leiter des Schweizer Geschäftes bei der Credit Suisse, verfügt über 30 Jahre Bankerfahrung, davon verbrachte er mehr als 20 Jahre bei der Credit Suisse. Unter seiner Leitung wurde der Beitrag des Schweizer Geschäfts zum Vorsteuergewinn der Gruppe von 1,6 Milliarden Franken auf 2,1 Milliarden Franken gesteigert.

André Helfenstein wird die Nachfolge von Thomas Gottstein als CEO der Credit Suisse (Schweiz) übernehmen. Helfenstein verantwortete bisher das Geschäft mit institutionellen Kunden in der Schweiz.

(cash)