In einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP hatten fünf Analysten der Bank einen Quartalsverlust von 722 Millionen Franken vorausgesagt. Die Schätzungen waren aber auch mit Unsicherheiten behaftet.

Vor einem Jahr hatte die Credit Suisse 1,314 Milliarden Franken Gewinn für das erste Quartal 2020 gemeldet.

Der Vorsteuerverlust für das ersten Quartal 2021 fiel mit 757 Millionen Franken etwas unter dem bereits vor zwei Wochen angekündigten Niveau von gut 900 Millionen Franken aus, wie die Grossbank am Donnerstag mitteilte.

Schwer durch Archegos-Pleite belastet

Der Zusammenbruch des US-Hedgefonds Archegos von Ende März hatte für die Credit Suisse massive Folgen. Die Belastung für die Bank beläuft sich auf 4,4 Milliarden Franken, wie Konzernchef Thomas Gottstein eine bereits publizierte Zahl bestätigte. Der hoch verschuldete Hedgefonds Archegos war Ende März seinen Verpflichtungen gegenüber der Credit Suisse und weiteren Banken nicht mehr nachgekommen.

Von allen beteiligten Finanzinstituten hat die Credit Suisse dabei offenbar die weitaus höchsten Verluste erlitten. Die japanische Nomura hatte rund 2 Milliarden Dollar und die US-Bank Morgan Stanley etwa 900 Milliarden Dollar verloren.

Die Bank rechnet nun mit weiteren Verlusten rund 0,6 Milliarden Franken in Verbindung mit dem Hedge-Fund-Debakel im zweiten Quartal, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Wie die CS in einer separaten Mitteilung bekannt gab, wird sie mit zwei Pflichtwandelanleihen neues Kapital beschaffen.

Archegos war nicht das einzige Debakel für die CS seit Jahresbeginn. CS-Kunden Geld verloren mit einem so genannten Lieferketten-Finanzierungsfonds der mittlerweile insolventen Anlagegesellschaft Greensill Capital.

Die CS-Aktie ist aufgrund der Meldungen um die Grosspannen abgesackt und notiert seit Ende März wieder unter der Marke von 10 Franken. Auf Jahressicht notieren die CS-Titel um rund 18 Prozent im Minus, während sich der Gesamtmarkt positiv entwickelt hat (SMI +3,5 Prozent).

Die Aktien der Brachennachbarin UBS haben derweil im Jahresverlauf fast 16 Prozent gewonnen.

Mit Material der Nachrichtenagentur AWP.