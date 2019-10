Ab dem vierten Quartal 2019 wolle die Bank operationelle Risiken in Dollar und nicht mehr in Franken ausweisen, teilte das Institut am Mittwoch mit. Das werde im nächsten Jahr schätzungsweise zu einem zusätzlichen Gewinn von rund 250 Millionen Dollar führen.

Ihre Geschäftsergebnisse will die Credit Suisse weiterhin in Franken vorlegen - und nicht wie vorübergehend ebenfalls erwogen in Dollar. Die Konkurrentin UBS hatte ihre Berichtswährung auf Dollar umgestellt.

(Reuters)