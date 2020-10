In Zusammenarbeit mit dem französischen Versicherungsriesen Axa, der einen Ableger in der Schweiz hat, will das Institut Kunden ab dem ersten Quartal 2021 ausgewählte Versicherungsprodukte anbieten. CSX soll der Credit Suisse zufolge in der kommenden Woche starten.

Mit der im September angekündigten digitale Bank will das Geldhaus vor allem bei jungen Kunden punkten und greift Handy-Banken wie die britische Revolut oder die deutsche N26 an.

(Reuters)