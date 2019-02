Für das Schlussquartal beläuft sich der Reingewinn auf 292 Millionen Franken. Die Prognosen für den Reingewinn im vierten Quartal hatten nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP bei 214 Millionen Franken gelegen.

Im Gesamtjahr erreichte die CS einen Gewinn von knapp 2,1 Milliarden Franken. Weil die CS am Investorentag im Dezember schon detaillierte Prognosen gemacht hatte, war ein solcher Gewinn in etwa erwartet worden. Eine Reuters-Prognose hatte allerdings nur knapp 2 Milliarden Franken Gewinn in Aussicht gestellt. Die CS befindet sich indessen zum ersten Mal in drei Jahren in den schwarzen Zahlen.

Die wichtigsten Ergebnis-Stützen waren der Heimmarkt Schweiz sowie das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft. Sorgenkind bleibt der Wertpapier-Handel. Im vierten Quartal verbuchte die Sparte mit einem Verlust von 193 Millionen Franken zum zweiten Mal in Folge rote Zahlen.

Der Zahlenkranz der @CreditSuisse für das Schlussquartal fällt auf den ersten Blick überzeugend aus. Anders als die Rivalen @UBS und @juliusbaer weiss die Grossbank die Analystenerwartungen zu übertreffen. Dies auch im wichtigen Wealth Management. $CSGN $CS — cashInsider (@cashInsider) February 14, 2019

Die Aktien der CS notieren bei knapp 12 Franken. Im laufenden Jahr konnten die Aktie etwas zulegen und zwar mit rund plus 10 Prozent in etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Im vergangenen Jahr hatten der Titel allerdings fast 40 Prozent verloren. Im ersten Jahr der dreijährigen Neuausrichtung unter dem damals neuen Konzernchef Thiam war die Aktie im Juli 2016 erstmals unter 10 Franken gefallen. Bis Anfang 2018 hatte sich der Titel daraufhin bis auf gut 18 Franken erholt, konnte das Niveau jedoch nicht halten.

Folgt mehr.

(cash/AWP/Reuters)