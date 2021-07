Analysten haben gemäss der Nachrichtenagentur AWP mit einem Gewinn von 365 Millionen Franken gerechnet. Im ersten Quartal hatte die Credit Suisse 252 Millionen Franken Verlust geschrieben.

Beeinträchtigt wurde der Gewinn im zweiten Quartal von einer weiteren Archegos-Belastung von 594 Millionen, wie dem am Donnerstag veröffentlichten CS-Quartalsergebnis zu entnehmen ist. Diese fällt damit im erwarteten Rahmen aus - die Bank hatte bereits im April weitere Kosten aus dem Debakel in der Höhe von 600 Millionen angekündigt.

Organisatorische Mängel und menschliche Fehler

Der Kollaps des US-Hedgefonds Archegos hatte bereits im ersten Quartal zu einer Belastung von 4,4 Milliarden Franken geführt und die Bank im Auftaktquartal in die roten Zahlen fallen lassen.

Credit Suisse veröffentlichte am Donnerstagmorgen auch Ergebnisse einer internen Untersuchung zu dem Vorfall, der eine Reihe von Managementwechseln, Verfahren von Aufsichtsbehörden und eine Kapitalerhöhung nach sich zog. Der Bericht machte organisatorische Mängel und menschliche Versäumnisse für das Debakel verantwortlich. Anzeichen für betrügerisches, rechtswidriges oder böswilliges Verhalten gebe es aber keine.

Kurz vor Archegos sorgte bereits die Not-Abwicklung von zusammen mit Greensill betriebenen Fonds im Volumen von zehn Milliarden Dollar für negative Schlagzeilen. "Wir nehmen diese beiden Ereignisse sehr ernst", erklärte Konzernchef Thomas Gottstein. Die Bank habe ihre Risiken zurückgefahren und werde an dieser Politik festhalten, bis die Überprüfung der Strategie abgeschlossen sei.

Schwächere Erträge

Trotz eines anhaltend guten Finanzmarktumfelds fielen zudem die Erträge der Bank von April bis Juni schwächer aus als noch im Vorjahr. Insgesamt erzielte die CS einen zum Vorjahresquartal um 18 Prozent tieferen Nettoertrag von 5,10 Milliarden Franken.

Die Bank habe ihre risikogewichteten Aktiven und die Risikoposition deutlich reduziert und das Risikoprofil des Prime-Services-Geschäfts - also des Geschäfts mit den Hedgefonds - verbessert, betont die Bank in der Mitteilung. Die Credit Suisse will nun in den nächsten Monaten ihre "langfristige Vision für die Bank" ausarbeiten.

Die CS-Aktie ist im laufenden Jahr mit einer Performance von derzeit -17 Prozent mit Abstand der schwächste Blue Chip-Titel am Schweizer Markt. Hatte die Aktie im Februar noch ein Jahreshoch von 13,50 Franken erreicht, so stürzte sie Ende März nach dem Archegos-Debakel unter die Marke von 10 Franken ab - ein Niveau, das sie seither nicht mehr überschreiten konnte.

(cash/AWP/Reuters)