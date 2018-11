Es ist keine erfreuliche Sache für Investoren der Credit Suisse (CS): Die Aktie der zweitgrössten Schweizer Bank befindet sich auf dem tiefsten Stand seit genau zwei Jahren. Das liegt nicht so sehr an den Drittquartalszahlen der CS Ende letzten Monats, die zwar eine Gewinnsteigerung brachten, aber ebenso einen deutlichen Rückgang bei den Erträgen.

Die CS ist bei der Aktienkursentwicklung vielmehr in «schlechter» Gesellschaft: Fast alle europäischen Bankaktien handeln derzeit unter dem Stand von Anfang Jahr. Und wie die CS befindet sich auch der Aktienkurs der UBS auf dem Stand von Ende 2016.

Wie unbequem die Lage für die Schweizer Grossbanken ist, zeigt auch eine Studie des Banken-Strategieberaters ZEB. Mittelfristig droht den europäischen Banken ein Rückgang der Gewinne. Druck kommt besonders vom Tiefzinsumfeld und von der Regulierung. Laut ZEB werden nur acht der 50 grössten Banken werden genügend Profite erzielen, um die Kapitalkosten zu decken. Die CS und die UBS sind nicht darunter.

In ein solches Umfeld muss Urs Rohner in seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident die Credit Suisse in die Zukunft führen. Wie sieht Rohner die Lage der europäischen Banken? Welche Strategie verordnet der CS-Verwaltungsrat der Bank?

Auf solche Fragen antwortet Rohner am heutigen Dienstagabend in der Gesprächsreihe «TheTalk@TheStudio». Das Format, das vom Versicherer Helvetia und Ringier getragen wird, lädt in regelmässigem Abstand Gastreferenten ins Café "The Studio" im Ringier Pressehaus in Zürich. cash.ch überträgt das Gespräch mit Urs Rohner aus Zürich ab 19:15 Uhr im Live-Stream.

Rohner war es auch, der vor drei Jahren Tidjane Thiam zum CEO der Grossbank beförderte. Unter der Führung des Ivorers konnte die Bank durchaus Fortschritte erzielen. Die Kapitaldecke ist gestärkt, Altlasten wurde beiseite geschafft, die Restrukturierung ist fast abgeschlossen. Thiam ist somit auf gutem Weg, dass die CS unter seiner Führung erstmals ein Jahresgewinn ausweist.