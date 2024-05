In vielen Fällen wird die Standardtragbarkeit nach einigen Jahren erreicht. Die Sparkasse Schwyz gewährt deshalb auch in Fällen, in welchen sich die finanzielle Situation verbessern dürfte, eine Hypothek, wie sie auf Anfrage sagt. Beispielsweise, wenn eine positive Einkommensentwicklung erwartet wird. Die Ausnahmen würden jedoch weniger als fünf Prozent der vergebenen Hypotheken ausmachen.