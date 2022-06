Grundsätzlich kommentiere Credit Suisse Marktspekulationen nicht, sagte Konzernchef Thomas Gottstein am Donnerstag an einer Konferenz auf eine Publikumsfrage. Er halte sich aber auch an den Rat seines Vaters, "dumme Fragen" nicht zu beantworten.

Das Portal "Inside Paradeplatz hatte am Mittwochnachmittag unter Berufung auf eine Quelle geschrieben, dass State Street ein Übernahmeangebot für die angeschlagene Grossbank erwäge, worauf der CS-Aktienkurs unmittelbar in die Höhe schoss.

"Ich habe die Hoffnung auf ein positives Ergebnis für die Gruppe nicht aufgegeben, aber wir wollten angemessen vorsichtig sein", sagte Gottstein zudem in Bezug auf die Gewinnwarnung, die die Bank am Mittwoch mit den schlechten Ergebnissen der Investmentbank begründet hatte.

Gottstein zufolge gibt es Bereiche, in denen die Bank Kosteneinsparungen schneller umsetzen könnte, unter anderem im IT- und Technologiebereich sowie in einigen der Front Offices, in denen Banker und Kundenbetreuer sitzen. "Wir haben definitiv noch mehr Möglichkeiten, die Kosten zu senken", sagte er.

(Reuters/Bloomberg)