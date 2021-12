LGT übernimmt für 338 Millionen Dollar den australischen Vermögensverwalter Crestone Wealth Management. Crestone verwaltet LGT zufolge rund 18 Milliarden Dollar an Kundenvermögen und beschäftigt in Niederlassungen in Adelaide, Brisbane, Melbourne und Sydney 250 Mitarbeitende, darunter mehr als 90 Anlageberater.

(Reuters)